Cумма двух чисел равна 96,а 25% их разности равны меньшему числу.Найдите число,которое на 35% больше большего из этих чисел.

Алгебра

Cумма двух чисел равна 96,а 25% их разности равны меньшему числу.Найдите число,которое на 35% больше большего из этих чисел.

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