Cумма двух чисел равна 96,а 25% их разности равны меньшему числу.Найдите число,которое на 35% больше большего из этих чисел.
Алгебра
Cумма двух чисел равна 96,а 25% их разности равны меньшему числу.Найдите число,которое на 35% больше большего из этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - большее число, у - меньшее, тогда х+у=96, 0,25(х-у)=у. х=96-у => 0,25(96-y-y)=y 0,25(96-2y)=y 24 - 0,5y - y = 0 1,5 y = 24 y=24/1,5 y=16. _______________________________ x = 96 - 16 = 80 Пусть n - число, которое больше большего из этих чисел (x и y) n = x + 0,35x = 80 + 0,35*80 = 80 + 28 = 108 Ответ: n = 108
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