составте с данными глаголами (Знобит, лихорадит, тошнит, трясёт, звенит в ушах) 5 предложений на тему "Мне не здоровится"

Сегодня меня начало знобить. Меня долго лихорадило. Утром меня тошнило. Меня трясет от температуры. У меня звенит в ушах, наверно, я простудился.

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С утра меня знобит,хотя в доме жарко. Тошнит так, что на еду смотреть не хочется. Все тело трясет - руки с трудом удерживают стакан с горячим чаем. Звенит в ушах, темнеет в глазах. К ночи лихорадит еще сильнее.