Через полторы минуты после начала движения велосипедист проколол шину. Сколько времени он шёл с велосипедом домой, если на обратном пути его скорость была в шесть раз меньше?

Математика

Через полторы минуты после начала движения велосипедист проколол шину. Сколько времени он шёл с велосипедом домой, если на обратном пути его скорость была в шесть раз меньше?

Автор: Гость