Через полторы минуты после начала движения велосипедист проколол шину. Сколько времени он шёл с велосипедом домой, если на обратном пути его скорость была в шесть раз меньше?
Математика
Через полторы минуты после начала движения велосипедист проколол шину. Сколько времени он шёл с велосипедом домой, если на обратном пути его скорость была в шесть раз меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если он ехал 1.5 минуты, а назад шел со скорость в 6 раз меньше, значит затратил временив 6 раз больше 6*1.5= 9 минут
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