какие есть стихи с трагическим концом?????
Литература
какие есть стихи с трагическим концом?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пьяная вода по лезвию ножа, Закрыв на все глаза, не слыша телефон Идя за нейв двоем, ты видишь только тень! Не зная что в ее глазах! Витрины, яркие огни. А может, тихий дом! Где видит нас вдвоем, А может в тишине, на переулке ждет такси? Но не могу я думать ни о чем! Как только лишь о ней. Пытаясь убежать, я плыл в другие города. Но держит лишь земля те корабли, что так и не ушли! Упав в стакан, не смог я выпить лед! А может, даже не умрет, тот самый тихий дом? А может, будем мы вдвоем? Но я ушел. Теряя все, упала спичка со стола. И лишь одна, ведь как она? Сгорела быстро, но красиво, А это значит, что любовь не победила? Да, конец красивый, но слишком одиноко. Наверно надо было уйти красиво, но не она ждет! Она красива, теперь чужая половина!
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