народні прикмети з прислівниками з різним ступенем вияву ознаки дії ( тепло - тепліше)  

Қазақ тiлi
народні прикмети з прислівниками з різним ступенем вияву ознаки дії ( тепло - тепліше)  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вранці холодно І сніг скрипить під ногами,до вечора чекай, буде ще холодніше. Горобці голосно цвірінькають -буде тепліше. Кішка спить,згорнувшись клубочком,буде ще холодніше.
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