Упростите: 2.5с+1.2+3.6с+5  8.8-9.7d-2.5d-3.7  

Гость: Гость:

1) (2,5с+3,6с)+(1,2+5)=6,1с+6,2 2)(-9,7д-2,5д)+(8,8-3,7)=-12,2д+5,1 p.s.в первом и во втором номере в первую скобку собираешь слагаемые с общим множителем(в 1случае, общий множитель с, во втором случае общий множитель д), а во вторую скобку оставшиеся слагаемые с множителем 1)