Упростите: 2.5с+1.2+3.6с+5 8.8-9.7d-2.5d-3.7
Математика
Упростите: 2.5с+1.2+3.6с+5 8.8-9.7d-2.5d-3.7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (2,5с+3,6с)+(1,2+5)=6,1с+6,2 2)(-9,7д-2,5д)+(8,8-3,7)=-12,2д+5,1 p.s.в первом и во втором номере в первую скобку собираешь слагаемые с общим множителем(в 1случае, общий множитель с, во втором случае общий множитель д), а во вторую скобку оставшиеся слагаемые с множителем 1)
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