На клумбу посадили 11 тюльпанов, а ромашек на 7 больше. Сколько всего цветов посадили на клумбу?
Математика
На клумбу посадили 11 тюльпанов, а ромашек на 7 больше. Сколько всего цветов посадили на клумбу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11+7=18 ромашек 11+18=29 всего цветов
Гость:
1) 11+7 = 18 (цв.) - ромашек на клумбе. 2) 18+11 = 29 (цв.) - всего посажено. Ответ: 29 цветов посидили на клумбу.
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