На клумбу посадили 11 тюльпанов, а ромашек на 7 больше. Сколько всего цветов посадили на клумбу?

Математика

На клумбу посадили 11 тюльпанов, а ромашек на 7 больше. Сколько всего цветов посадили на клумбу?

Автор: Гость