В Черном море водится рыбка причудливой формы. Самка мечет икру, а самец прячет ее у себя в замкнутый мешочек на животе. Мальки питаются за счет организма отца. В дальнейшем выбираются из мешочка и начинают вести самостоятельны...
Биология
В Черном море водится рыбка причудливой формы. Самка мечет икру, а самец прячет ее у себя в замкнутый мешочек на животе. Мальки питаются за счет организма отца. В дальнейшем выбираются из мешочка и начинают вести самостоятельный образ жизни.назовите эту рыбу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это костная рыба - Морской конек (по латыне Hippocampus)
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