В Черном море водится рыбка причудливой формы. Самка мечет икру, а самец прячет ее у себя в замкнутый мешочек на животе. Мальки питаются за счет организма отца. В дальнейшем выбираются из мешочка и начинают вести самостоятельны...

Биология

В Черном море водится рыбка причудливой формы. Самка мечет икру, а самец прячет ее у себя в замкнутый мешочек на животе. Мальки питаются за счет организма отца. В дальнейшем выбираются из мешочка и начинают вести самостоятельный образ жизни.назовите эту рыбу

Автор: Гость