когда пряники разложили в 9 коробок по 8 пряников в каждую,осталось ещё три пряника.сколько было пряников

Математика

когда пряники разложили в 9 коробок по 8 пряников в каждую,осталось ещё три пряника.сколько было пряников

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