когда пряники разложили в 9 коробок по 8 пряников в каждую,осталось ещё три пряника.сколько было пряников

Математика
когда пряники разложили в 9 коробок по 8 пряников в каждую,осталось ещё три пряника.сколько было пряников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*8=72(пряника)разложили 72+3=75(всего)
Гость:
1) 9*8 = 72 (пряников) - разложили; 2) 72 + 3 = 75 (пряников) - было всего. Ответ: 75 пряников
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