Катеты прямоугольного треугольника равны 6см и 8см. Найдите гипотенузу и площадь треугольника.
Геометрия
Катеты прямоугольного треугольника равны 6см и 8см. Найдите гипотенузу и площадь треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат гипотенузы=сумме квадратов катетов 6²+8²=36+64=100 √100=10 см - гипотенуза Площадь= 1/2 основания × на высоту 1/2 ×6×8=24 см² - площадь
Гость:
По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета: 6^2 + 8^2 = гипотенула ^2 гипотенуза в ^2 = 100 гипотенуза = 10см Sтреугольника = полупроизведению катетов S = 1/2 6*8 S=1/2 48 S= 24 см^2 Ответ : гипотенуза= 10см S = 24cм^2
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