Бригада рабочих отремонтировала131, 1м дороги, что составило 23% всего объёма работ. Сколько метров дорогои должна отремонтировать бригада?

Математика

Бригада рабочих отремонтировала131, 1м дороги, что составило 23% всего объёма работ. Сколько метров дорогои должна отремонтировать бригада?

Автор: Гость