Бригада рабочих отремонтировала131, 1м дороги, что составило 23% всего объёма работ. Сколько метров дорогои должна отремонтировать бригада?
Математика
Бригада рабочих отремонтировала131, 1м дороги, что составило 23% всего объёма работ. Сколько метров дорогои должна отремонтировать бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
131,1 м х100 % : 23 % = 570 метров дороги -весь объём работ 570 - 131,1 = 438,9 метров осталось отремонтировать
Гость:
131,1м-------23 % ? м-----------100 % 131,1*100:23=570 м------ всего дорога занимает 570-131,1=438,9 м-------- дорогои должна отремонтировать бригада.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Сочинение на тему: рецензия фильма\книги\игры... План: 1.Представление произведения. 2.Описание сюжета. 3.Описание игры актёров. 4.реомендация.
Геометрия
Биология
В Черном море водится рыбка причудливой формы. Самка мечет икру, а самец прячет ее у себя в замкнутый мешочек на животе. Мальки питаются за счет ор...