две параллельные плоскости касаются сферы радиусом 2. найдите расстояние между плоскостями
Геометрия
две параллельные плоскости касаются сферы радиусом 2. найдите расстояние между плоскостями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние между двумя параллельными плоскостями, касающимся одной и той же сферы равно диаметру окружности r=2 см d=2r d=2*2=4 см отвте: 4 см
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