Двое рабочих вместе могут выполнить некоторую работу за 10 дней.После 7 дней совместной работы один из них был переведён на другой участок,а второй закончил работу ,проработав ещё 9 дней.За сколько дней каждый рабочий мог выпол...

Гость: Гость:

Пусть х и у - производительности первого и второго рабочего. В задаче требуется найти время одиночной работы каждого, то есть (1/х) и (1/у). Составим систему уравнений для нахождения х и у: 10(х + у) = 1 7(х+у) + 9у = 1 Из первого уравнения: х+у = 1/10 Подставим во второе: 7/10 + 9у = 1 9у = 3/10 у = 1/30 тогда х = 1/10 - 1/30 = 1/15 Производительности найдены, можно найти время каждого: 1/х = 15 ; 1/у = 30. Ответ: 15 дней; 30 дней.