Почему весной и в первой половине лета следует вносить в почву больше азотных удобрений, а во второй половине лета проводить подкормку растений фосфорными и калийными удобрениями?

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В азотных удобрениях растение нуждается больше, но только весной или в первой половине лета. Во второй половине лета азотные удобрения даже вредны, так как могут вызвать усиленный рост побегов. Поэтому лучше в это время использовать калий или фосфор. Он нужен для развития соцветий, ягод семян.