Объясните связь экономической специализации отдельных стран с внешней торговлей.

География
Объясните связь экономической специализации отдельных стран с внешней торговлей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если страна производит кофе, эта страна являеться крупным экспортёром кофе, то она и будет им торговать в другие страны. 
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