В баллоне емкостью 20 л находится газ при температуре 270 С и давлении 200 кПа. Какое количество молекул находится в баллоне?

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В баллоне емкостью V= 20 л=20*10^-3 м3 находится газ при температуре Т=270 С=543 К и давлении Р=200 кПа.=200*10^3 Па Какое количество N молекул находится в баллоне? по формуле Менделлева-Клайперона PV=vRT находим количество молей газа v=PV/(RT) в 1 моле газа количество молекул NA = 6,02214129(27)·1023 моль−1. всего молекул N=v*Na=PV/(RT) * Na N=200*10^3*20*10^-3 /(8.31*543) * 6.022*10^23 =5,338*10^23 = 5,3*10^23 Ответ = 5,3*10^23 или = 5*10^23