отрезок длинной 10м пересекает плоскость, концы его находятся на расстояниях 2м и 3м от плоскости. Найдите угол между данным отрезком и плоскостью.
Геометрия
отрезок длинной 10м пересекает плоскость, концы его находятся на расстояниях 2м и 3м от плоскости. Найдите угол между данным отрезком и плоскостью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из концов А и В, данного отрезка опустим перпендикуляры АА1 и ВВ1 на плоскость. Тогда АА1 = 2 м, ВВ1 = 3 м, АВ = 10 м. ∠BOB1 -искомый. Проведем АС ⊥ ВВ1, тогда OB1||AC и ∠BAC = ∠BOB1 = φ. В прямоугольном треугольнике АСВ: АВ = 10м, ВС = ВВ1 + В1С = ВВ1 + АА1 = 5 (м). Из концов А и В, данного отрезка опустим перпендикуляры АА1 и ВВ1 на плоскость. Тогда АА1 = 2 м, ВВ1 = 3 м, АВ = 10 м. ∠BOB1 -искомый. Проведем АС ⊥ ВВ1, тогда OB1||AC и ∠BAC = ∠BOB1 = φ. В прямоугольном треугольнике АСВ: АВ = 10м, ВС = ВВ1 + В1С = ВВ1 + АА1 = 5 (м).
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