Корень из 2х в квадрате -4х-5=х-2

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ОДЗ писать не будем. Просто после возведения в квадрат и решения уравнения проверим получившиеся корни: [latex]2x^2-4x-5=x^2-4x+4;\ \ x^2=9;\ \ x_1=-3;\ \ x_2=3.[/latex] Проверка показывает, что корень -3 - не подходит. Значит: Ответ: 3.