Корень из 2х в квадрате -4х-5=х-2

Алгебра
Корень из 2х в квадрате -4х-5=х-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ писать не будем. Просто после возведения в квадрат и решения уравнения проверим получившиеся корни: [latex]2x^2-4x-5=x^2-4x+4;\ \ x^2=9;\ \ x_1=-3;\ \ x_2=3.[/latex] Проверка показывает, что корень  -3 - не подходит. Значит: Ответ: 3.
Гость:
возведём обе часть уравнение в квадрат и получим: 2x^2-4x-5 = (x-2)^2 2x^2-4x-5 = x^2-4x+4 2x^2-4x-5-x^2+4x-4=0 x^2-9=0 x^2=9 x= 3 ; -3 -3 - не подходит так как x^2 > 0 Ответ: 3  
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