Атмосферное давление у подножия холма высотой 60м,если на его вершине барометр показал давление 758мм

Українська література
Атмосферное давление у подножия холма высотой 60м,если на его вершине барометр показал давление 758мм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная что на каждые 12 метров давление понижается на 1 мм рт ст, то: 60м : 12м = 5 , следовательно чтобы узнать какое давление было у подножия холма нужно сложить показания барометра на вершине с получившимся числом - 758мм + 5 = 763мм рт ст Ответ: 763 мм ст рт 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
народні прикмети з прислівниками з різним ступенем вияву ознаки дії ( тепло - тепліше)  
Ответить
География
Объясните связь экономической специализации отдельных стран с внешней торговлей.
Ответить
Геометрия
две параллельные плоскости касаются сферы радиусом 2. найдите расстояние между плоскостями
Ответить
Биология
Почему весной и в первой половине лета следует вносить в почву больше азотных удобрений, а во второй половине лета проводить подкормку растений фос...
Ответить
Алгебра
Двое рабочих вместе могут выполнить некоторую работу за 10 дней.После 7 дней совместной работы один из них был переведён на другой участок,а второй...
Ответить