Атмосферное давление у подножия холма высотой 60м,если на его вершине барометр показал давление 758мм
Українська література
Атмосферное давление у подножия холма высотой 60м,если на его вершине барометр показал давление 758мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная что на каждые 12 метров давление понижается на 1 мм рт ст, то: 60м : 12м = 5 , следовательно чтобы узнать какое давление было у подножия холма нужно сложить показания барометра на вершине с получившимся числом - 758мм + 5 = 763мм рт ст Ответ: 763 мм ст рт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Геометрия
Биология
Почему весной и в первой половине лета следует вносить в почву больше азотных удобрений, а во второй половине лета проводить подкормку растений фос...