Атмосферное давление у подножия холма высотой 60м,если на его вершине барометр показал давление 758мм

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Зная что на каждые 12 метров давление понижается на 1 мм рт ст, то: 60м : 12м = 5 , следовательно чтобы узнать какое давление было у подножия холма нужно сложить показания барометра на вершине с получившимся числом - 758мм + 5 = 763мм рт ст Ответ: 763 мм ст рт