ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! эссе на тему "Что для общества предпочтительнее: милосердие или справедливость?"

Французский язык
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! эссе на тему "Что для общества предпочтительнее: милосердие или справедливость?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю , что для общества предпочтительнее справедливость. Если всё делать по справедливости, то в милосердии не будет большей нужды. Не будет обиженных и обездоленных,несправедливо осуждённых.
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