1) Концы отрезка АВ, не пересекающего плоскость, удалены от неё на расстояния 2,4м и 7,6м. Найти расстояние от середины М отрезка АВ до этой плоскости. 2) Перекладина длиной 5м своими концами лежит на двух вертикальных столбах ...

Геометрия

1) Концы отрезка АВ, не пересекающего плоскость, удалены от неё на расстояния 2,4м и 7,6м. Найти расстояние от середины М отрезка АВ до этой плоскости. 2) Перекладина длиной 5м своими концами лежит на двух вертикальных столбах высотой 3м и 6м. Каково расстояние между основаниями столбов? 3) Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 17см и 15см. Проекция одной из них на 4см больше проекции другой. найти проекции наклонных. 4) Из вершины равностороннего треугольника АВС восставлен перпендикуляр AD к плоскости треугольника. Чему ровно расстояние от точки D прямой ВС, если AD=1дм, ВС=8дм. Помогите решить,пожалуйста. Желательно с чертежом к заданию.

Автор: Гость