Отечественная война 1812 года-это
Обществознание
Отечественная война 1812 года-это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отечественная война 1812 года — нападение наполеоновской Франции на Россию. Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, освобождением территории России и переносом военных действий на земли Варшавского герцогства (Польша) и Германии в 1813 году
Гость:
Отечественная война 1812 года - это нападение Наполеоновской Франции на Россию.
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