масса телёнка была 15кг 300г.с 1 июня его выпускали на пастбище. за сутки масса телёнка увеличивалась в среднем на 1050 г.какой стала масса телёнка 1 июля?1августа?1сентября?

(1050*30)+15300=46800 масса теленка на 1 июля 46800+(1050*31)=79350 на 1августа 79350+(1050*31)=111900 на 1 сентября

Гость: Гость:

в июне 30 дней 1) 1050*30=31500г=31кг500г - набрал к 1 июля 2)31кг500г+15кг300г= 46кг800г - вес 1 июля в июле 31 день 3) 1050*31=32550г=32кг550г набрал за июль 4) 46800+32550=79350г вес 1 августа в августе 31 день 5)1050*31=32550г=32кг550г набрал за август 6) 79350+32550=111900г=111кг900г вес 1 сентября ОТВЕТ: 46кг800г, 79кг350г, 111кг900г.