Найди глаголы обозначь время и число.У какого глагола время и число определить нельзя?На какой вопрос отвечает этот глагол? В открытые окна.Нежданно влетит.То что-то прошепчет.То вдруг загудит.Притихнет умчится.Примчится опять....

Русский язык

Найди глаголы обозначь время и число.У какого глагола время и число определить нельзя?На какой вопрос отвечает этот глагол? В открытые окна.Нежданно влетит.То что-то прошепчет.То вдруг загудит.Притихнет умчится.Примчится опять.То вздумает по морю.Волны гонять.

Автор: Гость