Найди глаголы обозначь время и число.У какого глагола время и число определить нельзя?На какой вопрос отвечает этот глагол? В открытые окна.Нежданно влетит.То что-то прошепчет.То вдруг загудит.Притихнет умчится.Примчится опять....
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Найди глаголы обозначь время и число.У какого глагола время и число определить нельзя?На какой вопрос отвечает этот глагол? В открытые окна.Нежданно влетит.То что-то прошепчет.То вдруг загудит.Притихнет умчится.Примчится опять.То вздумает по морю.Волны гонять.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влетит(будущее время, единственное число) Прошепчет(будущее время, единственное число) Загудит(будущее время, единственное число) Притихнет(будущее время, единственное число) Умчится(будущее время, единственное число) Примчится(будущее время, единственное число) Вздумает(будущее время, единственное число) Гонять(невозможно определить время и число)
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