как патефон петуха от смерти спас. о чём этот рассказ? как объяснить его название?

Гость: Гость:

-О чём этот рассказ? (о любви к животным; о доброте) (о доброте; человеческой чуткости; милосердии) -Как можно объяснить название рассказа? -Петуха приносят в дом, чтобы отрубить голову. У «мальчика похолодела спина». Какие ещё словосочетания передают отношение Витьки? «стало жаль петуха» «Витька съёживался» «в горле заскребло» «глаза часто-часто замигали» «юркнул в комнату и забился в угол»