как патефон петуха от смерти спас. о чём этот рассказ? как объяснить его название?
Литература
как патефон петуха от смерти спас. о чём этот рассказ? как объяснить его название?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-О чём этот рассказ? (о любви к животным; о доброте) (о доброте; человеческой чуткости; милосердии) -Как можно объяснить название рассказа? -Петуха приносят в дом, чтобы отрубить голову. У «мальчика похолодела спина». Какие ещё словосочетания передают отношение Витьки? «стало жаль петуха» «Витька съёживался» «в горле заскребло» «глаза часто-часто замигали» «юркнул в комнату и забился в угол»
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