за 7 ч токарь изготовил 63 одинаковые детали.сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей,если в час он будет изготовлять на одну деталь больше?

Математика

за 7 ч токарь изготовил 63 одинаковые детали.сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей,если в час он будет изготовлять на одну деталь больше?

Автор: Гость