за 7 ч токарь изготовил 63 одинаковые детали.сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей,если в час он будет изготовлять на одну деталь больше?
Математика
за 7 ч токарь изготовил 63 одинаковые детали.сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей,если в час он будет изготовлять на одну деталь больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63 : 7=9(деталей в час)-производительность токаря. 2)9+1=10 (деталей в час)-новая производительность токаря. 3)70 : 10=7 (ч)-потребуется токарю для изготовления 70 таких деталей. Ответ: 7 ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди глаголы обозначь время и число.У какого глагола время и число определить нельзя?На какой вопрос отвечает этот глагол? В открытые окна.Нежданн...
Литература
Математика
Через полторы минуты после начала движения велосипедист проколол шину. Сколько времени он шёл с велосипедом домой, если на обратном пути его скорос...
Французский язык
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! эссе на тему "Что для общества предпочтительнее: милосердие или справедливость?"