авто ехал 3ч со скоростью 85км/ч следуешие 2ч он знизил скорость на 15км/ч а в последние 4 ч увеличил её до 90/км ч какое растояние он проехал за все время ?

Математика

авто ехал 3ч со скоростью 85км/ч следуешие 2ч он знизил скорость на 15км/ч а в последние 4 ч увеличил её до 90/км ч какое растояние он проехал за все время ?

Автор: Гость