авто ехал 3ч со скоростью 85км/ч следуешие 2ч он знизил скорость на 15км/ч а в последние 4 ч увеличил её до 90/км ч какое растояние он проехал за все время ?
Математика
авто ехал 3ч со скоростью 85км/ч следуешие 2ч он знизил скорость на 15км/ч а в последние 4 ч увеличил её до 90/км ч какое растояние он проехал за все время ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*85=255 км проехал автомобиль со скоростью 85км/ч 2)85-15=70км/ч скорость последующих два часа 3)2*70=140 км проехал автомобиль со скоростью 70км/ч 4)4*90=360 км проехал автомобиль со скоростью 90км/ч 5)255+140+360=755 км проехал автомобиль за все время
Гость:
1.) 85*3=255(км)-за 3ч 2.) 85-15=70(км/ч)-скорость 2ч 3.) 70*2=140(км)-2ч 4.) 90*4=360(км)-9ч 5.) 255+140+360=755(км)-он проехал. формулы: скорость=расстояние/время время=расстояние/скорость расстояние=скорость*время
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составте с данными глаголами (Знобит, лихорадит, тошнит, трясёт, звенит в ушах) 5 предложений на тему "Мне не здоровится"
Математика
за 7 ч токарь изготовил 63 одинаковые детали.сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей,если в час он будет изготовлять на одн...
Русский язык
Найди глаголы обозначь время и число.У какого глагола время и число определить нельзя?На какой вопрос отвечает этот глагол? В открытые окна.Нежданн...
Литература