длина участка земли прямоугольной формы 25 м,а шырена 24 м. Десятою часть площадь этого участка занимает постройки. На четвёртой части его пложади посажены овощи, а на остальной площади — фруктовые деревьяю. Какая площадь занят...

Математика

длина участка земли прямоугольной формы 25 м,а шырена 24 м. Десятою часть площадь этого участка занимает постройки. На четвёртой части его пложади посажены овощи, а на остальной площади — фруктовые деревьяю. Какая площадь занята фруктовыми деревьями?

Автор: Гость