длина участка земли прямоугольной формы 25 м,а шырена 24 м. Десятою часть площадь этого участка занимает постройки. На четвёртой части его пложади посажены овощи, а на остальной площади — фруктовые деревьяю. Какая площадь занят...
Математика
длина участка земли прямоугольной формы 25 м,а шырена 24 м. Десятою часть площадь этого участка занимает постройки. На четвёртой части его пложади посажены овощи, а на остальной площади — фруктовые деревьяю. Какая площадь занята фруктовыми деревьями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*24=600кв.м---------общая площадь участка 600:10=60кв. м --------занимают постройки 600:4=150 кв.м --------занимают овощи 600-150-60=390 кв.м---- площадь занята фруктовыми деревьями.
Гость:
25*24=600(м²) - общая площадь участка 600/10=60(м²) - занимают постройки 600:4=150 (м²) - занимают овощи 600-150-60=390 (м²) - площадь занята фруктовыми деревьями. Ответ: 390 площадь занята фруктовыми деревьями
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