Средний вес мальчиков того же возраста,что и Вася,равен 57 кг.Вес Васи составляет 150 % среднего веса.Сколько весит Вася?

Гость: Гость:

150%=1.5 57*1.5=85.5 или можно пропорцией 57=100% х=150% 57*150=100х 100х=8 550 х=85.5 или можно если 57кг это 100% а нам нужно 150% то (57:2)+57=28.5+57=85.5