Средний вес мальчиков того же возраста,что и Вася,равен 57 кг.Вес Васи составляет 150 % среднего веса.Сколько весит Вася?

Алгебра
Средний вес мальчиков того же возраста,что и Вася,равен 57 кг.Вес Васи составляет 150 % среднего веса.Сколько весит Вася?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57кг  - 100% х кг - 150% х=57*150:100=85,5 кг - вес Васи
Гость:
150%=1.5 57*1.5=85.5 или можно пропорцией 57=100% х=150% 57*150=100х 100х=8 550 х=85.5 или можно  если 57кг это 100% а нам нужно 150% то (57:2)+57=28.5+57=85.5
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