Рифмы к слову пейзаж!
Русский язык
Рифмы к слову пейзаж!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Винтаж,, вираж, страж, абордаж, пассаж, тираж, гараж, кураж, декупаж, мираж, антураж
Гость:
Абордаж Ажиотаж Антураж Блиндаж Вернисаж Ералаш Карандаш Кураж Променаж Репортаж Распродаж Типаж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Cумма двух чисел равна 96,а 25% их разности равны меньшему числу.Найдите число,которое на 35% больше большего из этих чисел.
Алгебра
Средний вес мальчиков того же возраста,что и Вася,равен 57 кг.Вес Васи составляет 150 % среднего веса.Сколько весит Вася?
Математика
длина участка земли прямоугольной формы 25 м,а шырена 24 м. Десятою часть площадь этого участка занимает постройки. На четвёртой части его пложади ...
Математика
авто ехал 3ч со скоростью 85км/ч следуешие 2ч он знизил скорость на 15км/ч а в последние 4 ч увеличил её до 90/км ч какое растояние он проехал за ...