Запишите предложения,вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.Вводные слова обозначьте буквами вв.Кажется шепчет колосья друг другу:"Скучно нам слушать осеннюю вьюгу".Действительно ночью полил дождь, который пр...
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Запишите предложения,вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.Вводные слова обозначьте буквами вв.Кажется шепчет колосья друг другу:"Скучно нам слушать осеннюю вьюгу".Действительно ночью полил дождь, который продолжался и весь следующий день.Из краткого продолжения Несторовой записи мы узнаём , что (во) первых вятичи,жившие на лесной окрайне средневековой Руси,были в основном земледельцами и (во) вторых так было ещё во времена Святослава.С (не) запамятных времён по верховья и притокам Оки жило это востночн-славянское племя быть может самое отважное,предприимчивое и мобильное среди сородничей.Словарь В.И.Даля явление несомненно исключительное и,в некотором роде,единственное.Книга по словам А.И.Герцена является духовным завещанием одного поколения другому.К сожалению день рождения только раз в году.Шоссе прямо скажем не было скоростным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кажется(вв), шепчет колосья друг другу : "Скучно нам слушать осеннюю вьюгу". Действительно(вв), ночью полил дождь, который продолжался и весь следующий день. Из краткого продолжения Несторовой записи мы узнаём, что, во-первых, вятичи, жившие на лесной окрайне средневековой Руси, были в основном земледельцами и, во-вторых, так было ещё во времена Святослава. С незапамятных времён по верховьям и притокам Оки жило это востночно-славянское племя, быть может(вв), самое отважное, предприимчивое и мобильное среди сородничей. Словарь В.И.Даля - явление несомненно исключительное и, в некотором роде(вв), единственное. Книга, по словам А.И.Герцена, является духовным завещанием одного поколения другому. К сожалению(вв), день рождения только раз в году. Шоссе, прямо скажем(вв), не было скоростным.
Гость:
Кажется(вв), шепчет колосья друг другу : "Скучно нам слушать осеннюю вьюгу". Действительно(вв), ночью полил дождь, который продолжался и весь следующий день. Из краткого продолжения Несторовой записи мы узнаём, что, во-первых(вв), вятичи, жившие на лесной окрайне средневековой Руси, были в основном земледельцами и, во-вторых(вв), так было ещё во времена Святослава. С незапамятных времён по верховьям и притокам Оки жило это востночно-славянское племя, быть может(вв), самое отважное, предприимчивое и мобильное среди сородничей. Словарь В.И.Даля - явление несомненно исключительное и, в некотором роде(вв), единственное. Книга, по словам А.И.Герцена, является духовным завещанием одного поколения другому. К сожалению(вв), день рождения только раз в году. Шоссе, прямо скажем(вв), не было скоростным
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