Напишите небольшой смешной рассказ или случай!!!Можно из вашей жизни! Только не списывайте с интернета, плиииз!

Гость: Гость:

У моей сестры была свадьба. Она была так счатлива что выходит замуж , за того кого любит. Я тоже была рада что она нашла свою любовь. На свадьбе после того как моя сестра и её муж расписались они поцеловались и пошли праздновать. Народу было очень много. Музыканты, фотографы,гостей много. Всё это - так красиво и классно. Кто - то из гостей решил сыграть в одну очень интеренсную игру. Но в итоге гость проиграл жениху. Но настроение у гостя было отличное и поэтому он взял кусочек от торта и кинул жениху прямо в лицо. Было забавно смотреть. Жених в ответ сделал тоже самое и затем началась битва сладостями.Это было просто потрясающе, но в конце всей игры ествественно было очень грязно. Но с этим справились, было весело.