Составить предложения с данными глаголами Засыпать,возвращать,забегать,достигать,класть,рисовать,брать,вырезать.
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Составить предложения с данными глаголами Засыпать,возвращать,забегать,достигать,класть,рисовать,брать,вырезать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мы с мамой засыпали сахарной пудрой кексы для праздника. Долги надо возвращать. Вчера Настя забегалась на работе. Что бы достигнуть любой цели,нужно добавить не мало усилий. У меня дома все аккуратно,потому что я кладу вещи по местам. У Маши талант красиво рисовать,потому что ее мама была художницей. У Олега нехорошая привычка брать чужие вещи без проса. Моя сестра заняла первое место по вырезанию флажков.
Гость:
Коля решил засыпать огромную яму у себя во дворе. Ира возращалась домой и зашла в магизин чтобы купить булку хлеба. Чижик, почему-то больше перестал забегать в наш двор. Миша достиг невероятных успехов в парусном спорте. Арина положила альбом на стол. Инга умеет очень хорошо рисовать жирафов. Аня взяла папунй пилу и начала пилить дерево. Коля вырезал очень красивый оригамми.
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