Составить предложения с данными глаголами Засыпать,возвращать,забегать,достигать,класть,рисовать,брать,вырезать.

Гость: Гость:

Сегодня мы с мамой засыпали сахарной пудрой кексы для праздника. Долги надо возвращать. Вчера Настя забегалась на работе. Что бы достигнуть любой цели,нужно добавить не мало усилий. У меня дома все аккуратно,потому что я кладу вещи по местам. У Маши талант красиво рисовать,потому что ее мама была художницей. У Олега нехорошая привычка брать чужие вещи без проса. Моя сестра заняла первое место по вырезанию флажков.