Найдите углы параллелограмма если, одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма.

Геометрия

Найдите углы параллелограмма если, одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма.

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