Найдите углы параллелограмма если, одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма.
Геометрия
Найдите углы параллелограмма если, одна из его диагоналей является высотой и равна половине неперпендикулярной к ней стороны параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВСД - пар-м. ВД перпенд АД. ВД = АВ/2 Тогда треугольник АВД - прямоугольный и катет ВД - вдвое меньше гипотенузы АВ. Значит угол ВАД = 30 гр. Тупой угол пар-мма тогда равен 180 - 30 = 150 гр. Отсюда ответ: 30; 150; 30; 150 град.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Запишите предложения,вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.Вводные слова обозначьте буквами вв.Кажется шепчет колосья друг друг...
Алгебра
60 деталей первый рабочий изготавливает на 3часа быстрее,чем второй. За сколько часов второй рабочий изготовит 90деталей,если при совместной работ...