с одной станции вышел поезд со скоростью 48км ч через 2 ч с той же станции в противоположном напровлении вышел другой поезд и через 3ч после его выхода расстояние между двумя поездамистало 402км . надите скорость второго поезда

Математика

с одной станции вышел поезд со скоростью 48км ч через 2 ч с той же станции в противоположном напровлении вышел другой поезд и через 3ч после его выхода расстояние между двумя поездамистало 402км . надите скорость второго поезда

Автор: Гость