с одной станции вышел поезд со скоростью 48км ч через 2 ч с той же станции в противоположном напровлении вышел другой поезд и через 3ч после его выхода расстояние между двумя поездамистало 402км . надите скорость второго поезда

Математика
с одной станции вышел поезд со скоростью 48км ч через 2 ч с той же станции в противоположном напровлении вышел другой поезд и через 3ч после его выхода расстояние между двумя поездамистало 402км . надите скорость второго поезда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48 х 5= 240  км проехал 1 поезд 2) 402- 240 =162 км проехал 2 поезд 3) 162 : 3 = 54 км/ч скорость 2 поезда   
Гость:
х км/ч - скорость второго поезда (2+3)*48+3х=402 240+3х=402 3х=162 х=54
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