Автомобиль движется со скоростью 36 км/ч , при этом частота вращения колес равна 4 Гц. Центростремительное ускороение точек колеса автомобиля равна

Физика

Автомобиль движется со скоростью 36 км/ч , при этом частота вращения колес равна 4 Гц. Центростремительное ускороение точек колеса автомобиля равна

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