Автомобиль движется со скоростью 36 км/ч , при этом частота вращения колес равна 4 Гц. Центростремительное ускороение точек колеса автомобиля равна
Физика
Автомобиль движется со скоростью 36 км/ч , при этом частота вращения колес равна 4 Гц. Центростремительное ускороение точек колеса автомобиля равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r - радиус колеса. a = w²r v = wr Здесь w - угловая скорость: w = 2πn, где n - частота. Отсюда имеем: a = wv = 2πnv = 6,28*4*10 = 251,2 м/с²
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