Докажите, что если биссектрисы двух углов треугольника образуют при пересечении угол 135, то этот треугольниу прямоугольный
Математика
Докажите, что если биссектрисы двух углов треугольника образуют при пересечении угол 135, то этот треугольниу прямоугольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
α. β и γ - углы треугольника α/2+β/2=180-135=45, α+β=2*45=90, γ=180-90=90
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Автомобиль движется со скоростью 36 км/ч , при этом частота вращения колес равна 4 Гц. Центростремительное ускороение точек колеса автомобиля равна
Математика
Из одного населённого пункта выехали 2 автобуса.Автобус Номер 1 двигался со скоростью 65км/ч,а второй двигался быстрее и через 2ч опередил автобус ...
Русский язык
Напишите небольшой смешной рассказ или случай!!!Можно из вашей жизни! Только не списывайте с интернета, плиииз!
Русский язык
Составить предложения с данными глаголами Засыпать,возвращать,забегать,достигать,класть,рисовать,брать,вырезать.