Докажите, что если биссектрисы двух углов треугольника образуют при пересечении угол 135, то этот треугольниу прямоугольный

Математика

Докажите, что если биссектрисы двух углов треугольника образуют при пересечении угол 135, то этот треугольниу прямоугольный

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