гиблартарский пролив можно пересечь на яхте за 3 часа а на судне с подводными крыльями за 2 часа.Какую часть состовляет время движения через гиблортарский пролив на судне с подводными крыльями от времени движения на яхте?Скорос...

Математика

гиблартарский пролив можно пересечь на яхте за 3 часа а на судне с подводными крыльями за 2 часа.Какую часть состовляет время движения через гиблортарский пролив на судне с подводными крыльями от времени движения на яхте?Скорость какого судна больше?

Автор: Гость