гиблартарский пролив можно пересечь на яхте за 3 часа а на судне с подводными крыльями за 2 часа.Какую часть состовляет время движения через гиблортарский пролив на судне с подводными крыльями от времени движения на яхте?Скорос...
Математика
гиблартарский пролив можно пересечь на яхте за 3 часа а на судне с подводными крыльями за 2 часа.Какую часть состовляет время движения через гиблортарский пролив на судне с подводными крыльями от времени движения на яхте?Скорость какого судна больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость судна с крыльями больше, тк на то же расстояние требуется меньше времени Какую часть состовляет время движения через гиблортарский пролив на судне с подводными крыльями от времени движения на яхте 2:3
Гость:
2:3=2/3 составляет время движения через гибралтарский пролив на судне с подводными крыльями от времени движения на яхте. скорость судна больше, чем скорость яхты.
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