Собственная скорость катера равна 32 км/ч,а скорость течения - 2,1км/ч. Сначала катер шел 0,7 ч по течению,а затем 1,7 ч против течения. Сколько всего километров прошел катер по реке?
Математика
Собственная скорость катера равна 32 км/ч,а скорость течения - 2,1км/ч. Сначала катер шел 0,7 ч по течению,а затем 1,7 ч против течения. Сколько всего километров прошел катер по реке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем выражение для искомого пути: S = (32 + 2,1)*0,7 + (32 - 2,1)*1,7 S = 32*2,4 - 2,1 = 74,7 Ответ: 74,7 км.
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