Собственная скорость катера равна 32 км/ч,а скорость течения - 2,1км/ч. Сначала катер шел 0,7 ч по течению,а затем 1,7 ч против течения. Сколько всего километров прошел катер по реке?

Математика

Собственная скорость катера равна 32 км/ч,а скорость течения - 2,1км/ч. Сначала катер шел 0,7 ч по течению,а затем 1,7 ч против течения. Сколько всего километров прошел катер по реке?

Автор: Гость