1. УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ: 2,3х - 0,03х + 0,82х Вычислите при х=32; 10; 0,1.
Математика
1. УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ: 2,3х - 0,03х + 0,82х Вычислите при х=32; 10; 0,1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3х - 0,03х + 0,82х = 2,3х + 0,79х = 3,09х При х = 32: 3,09х = 98,88 При х = 10: 3,09х = 30,9х При х = 0,1: 3,09х = 0,309х
Гость:
3,09х при х=32 3,09*32=98,9 при х=10 х=3,09*10=30,9 при х=0,1 х=3,09*0,1=0,309
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