Автомобиль проехал 92,4 км. Ему осталось проехать всего 2/9 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?

Математика

Автомобиль проехал 92,4 км. Ему осталось проехать всего 2/9 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?

Автор: Гость