Автомобиль проехал 92,4 км. Ему осталось проехать всего 2/9 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?
Математика
Автомобиль проехал 92,4 км. Ему осталось проехать всего 2/9 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось проехать 2/9 значит проехал 1-2/9=7/9 92,4/7*9=118,8 весь путь 118,8-92,4=26,4 осталось проехать
Гость:
1-2/9=7/9 - уже проехал 7/9 - это 92,4 км 1 - это х км х=1*92,4 : 7/9=92,4* 9/7=118,8 км - весь путь 118,8-92,4=26,4 км - осталось проехать
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