56,7+(-12,5+9)-(27,5-13,3)=? раскройте скобки и найдите значение,помогите плиз иначе учитель 2 в журнал поставит
Математика
56,7+(-12,5+9)-(27,5-13,3)=? раскройте скобки и найдите значение,помогите плиз иначе учитель 2 в журнал поставит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56,7+(-12,5+9)-(27,5-13,3)=56,7-12,5+9-27,5+13,3=39
Гость:
56,7+(-12,5+9)-(27,5-13,3)=56,7-12,5+9-27,5+13,3=39
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