у Миши и Коли было одинаковое количество марок. Когда Миша подарил определенное колич. марок брату, а Коля в 1,4 раза меньше отдол на выставку у Миши осталось 20, а у Коли 40 марок. Сколько было всего и кто сколько отдал?

Математика
у Миши и Коли было одинаковое количество марок. Когда Миша подарил определенное колич. марок брату, а Коля в 1,4 раза меньше отдол на выставку у Миши осталось 20, а у Коли 40 марок. Сколько было всего и кто сколько отдал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- марок Коля отдал на выставку,тогда 1,4х-марок Миша подарил брату 1,4х+20-марок было у Миши х+40- марок было у Коли 1) 1,4х+20=х+40 1,4-х=40-20 0,4х=20 х=50 марок  Коля отдал на выставку 2) 1,4*50=70 марок Миша подарил брату 3) 50+40=90 марок было у каждого вначале  
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