у Миши и Коли было одинаковое количество марок. Когда Миша подарил определенное колич. марок брату, а Коля в 1,4 раза меньше отдол на выставку у Миши осталось 20, а у Коли 40 марок. Сколько было всего и кто сколько отдал?

Математика

у Миши и Коли было одинаковое количество марок. Когда Миша подарил определенное колич. марок брату, а Коля в 1,4 раза меньше отдол на выставку у Миши осталось 20, а у Коли 40 марок. Сколько было всего и кто сколько отдал?

Автор: Гость