у Миши и Коли было одинаковое количество марок. Когда Миша подарил определенное колич. марок брату, а Коля в 1,4 раза меньше отдол на выставку у Миши осталось 20, а у Коли 40 марок. Сколько было всего и кто сколько отдал?
Математика
у Миши и Коли было одинаковое количество марок. Когда Миша подарил определенное колич. марок брату, а Коля в 1,4 раза меньше отдол на выставку у Миши осталось 20, а у Коли 40 марок. Сколько было всего и кто сколько отдал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- марок Коля отдал на выставку,тогда 1,4х-марок Миша подарил брату 1,4х+20-марок было у Миши х+40- марок было у Коли 1) 1,4х+20=х+40 1,4-х=40-20 0,4х=20 х=50 марок Коля отдал на выставку 2) 1,4*50=70 марок Миша подарил брату 3) 50+40=90 марок было у каждого вначале
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С кондитерской фабрики отгрузили 20 коробок мармелада по 1,3 кг в коробке и 30 кробок по 1,1 кг мармелада.Сколько весит в среднем одна коробка?
Математика
Автомобиль проехал 92,4 км. Ему осталось проехать всего 2/9 всего пути. Сколько километров осталось проехать автомобилю?