материк пересекающий экватором и начальной меридианом
География
материк пересекающий экватором и начальной меридианом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это Африка, только она пересекается экватором и начальным меридианом
Гость:
африка- единственный материк находящийся сразу на экваторе и на 0медиане земного шара
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