прямоугольный параллепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 5,5. Найдите объем параллепипеда.

Геометрия

прямоугольный параллепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 5,5. Найдите объем параллепипеда.

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