прямоугольный параллепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 5,5. Найдите объем параллепипеда.

Геометрия
прямоугольный параллепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 5,5. Найдите объем параллепипеда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=ha^2 где а - это сторона основания сторона основания равна 2r= 5,5*2=11 V=5.5*(11)^2=665.5 
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