Опишите строения цветков розы
Биология
Опишите строения цветков розы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула цветка: *Ч₅Л₅Т[latex]\infty[/latex]П[latex]\infty[/latex] Отсюда видно, что цветок правильный, чашелистиков 5, лепестков 5, тычинок много, пестиков много.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
упростите вырожение и найдитеего значение при x=2 1.8x-4(0.5x-0.1) докажите что значение вырожение не зависит от х:8(0.5-3)-2(5-2х) вынесит...
Геометрия
Перпендикуляр, опущенный из точки окружности на диаметр, равен 24 см и делит диаметр в отношении 9:16. Найдите радиус окружности
Геометрия
прямоугольный параллепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 5,5. Найдите объем параллепипеда.