Опишите строения цветков розы

Биология
Опишите строения цветков розы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула цветка: *Ч₅Л₅Т[latex]\infty[/latex]П[latex]\infty[/latex] Отсюда видно, что цветок правильный, чашелистиков 5, лепестков 5, тычинок много, пестиков много. 
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