Разработайте с одноклассниками "Памятку покупателю",в которой поместитесоветы,каксебя рационально вестипри покупке товара.В ней могут следующиеразделы:"Условия рациональной покупки","Как осуществить равноценный обмен","Как сэко...
География
Разработайте с одноклассниками "Памятку покупателю",в которой поместитесоветы,каксебя рационально вестипри покупке товара.В ней могут следующиеразделы:"Условия рациональной покупки","Как осуществить равноценный обмен","Как сэкономить деньги" и др.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну здесь можно сделать несколько условий: качество товара, место покупки и другие если совсем углублятся. Качество товара- оддержанй не поддержаный китайский японский... Место покупки специальный магази, рынок, и обычный магазин
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