Два велосипедиста одновременно стартовали из пункта А. Велосипедист номер 1 двигался со скоростью 18км/ч,а номер 2-со скоростью 21км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Математика
Два велосипедиста одновременно стартовали из пункта А. Велосипедист номер 1 двигался со скоростью 18км/ч,а номер 2-со скоростью 21км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18*3=54 км -проехал первый 2) 21*3=63 км -проехал второй 3) 63-54=9 км- расстояние между ними
Гость:
1)21-18=3(км/ч)-скорость 2 больше 1велосипедиста на 3 км/ч. 2)3*3=9(км)-расстояние между ними через 3 часа. Ответ:расстояние через 3 часа будет 9 км.
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