Два велосипедиста одновременно стартовали из пункта А. Велосипедист номер 1 двигался со скоростью 18км/ч,а номер 2-со скоростью 21км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика

Два велосипедиста одновременно стартовали из пункта А. Велосипедист номер 1 двигался со скоростью 18км/ч,а номер 2-со скоростью 21км/ч.Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Автор: Гость