задает ли функцию y от x:1) у=-3х+42) у=х+8-0
Математика
задает ли функцию y от x:1) у=-3х+42) у=х+8-0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) у=-3х+4 2) у=х+8-0=х+8 задает по определению функции, функции данного вида называются линейными функциями
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