Сторона правилного треугольника равна 6 корней из 3см. Вычислите площадь вписанного в него круга. Тоже срочно!
Геометрия
Сторона правилного треугольника равна 6 корней из 3см. Вычислите площадь вписанного в него круга. Тоже срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)т.к.треугольник правильный, то все углы по 180/3=60 градусов. т.к.правильный треугольник описан около круга, то по ф-е для радиуса вписанной окружности: r=a/(2sin180/3), т.е. r=6корень из 3/(2sin60) r=6 2)по ф-е Sкруга=П*R^2, S=36*П.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
напишите пож 5 предложений на англ языке на тему для чего необходимо посещать музеи. i think we should go to museum.......
Математика
отряд 46 человек приготовили 6местные и 4местные лодки для путешествия.сколько было тех и других лодок,еслиотряд разместился в 10 лодках и свободны...
Математика