Сторона правилного треугольника равна 6 корней из 3см. Вычислите площадь вписанного в него круга. Тоже срочно!

Гость: Гость:

1)т.к.треугольник правильный, то все углы по 180/3=60 градусов. т.к.правильный треугольник описан около круга, то по ф-е для радиуса вписанной окружности: r=a/(2sin180/3), т.е. r=6корень из 3/(2sin60) r=6 2)по ф-е Sкруга=П*R^2, S=36*П.