Сторона правилного треугольника равна 6 корней из 3см. Вычислите площадь вписанного в него круга. Тоже срочно!

Геометрия
Сторона правилного треугольника равна 6 корней из 3см. Вычислите площадь вписанного в него круга. Тоже срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)т.к.треугольник правильный, то все углы по 180/3=60 градусов. т.к.правильный треугольник описан около круга, то по ф-е для радиуса вписанной окружности: r=a/(2sin180/3), т.е. r=6корень из 3/(2sin60) r=6 2)по ф-е Sкруга=П*R^2, S=36*П.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 сложносочинительные предложения 5 сложноподчинительных предложений,пожалуйста!
Ответить
Английский язык
напишите пож 5 предложений на англ языке на тему для чего необходимо посещать музеи. i think we should go to museum....... 
Ответить
Математика
отряд 46 человек приготовили 6местные и 4местные лодки для путешествия.сколько было тех и других лодок,еслиотряд разместился в 10 лодках и свободны...
Ответить
Математика
Найдите среднее арифметическое и округлите ответ до сотых: 32,15; 31,28; 29,16; 34,54
Ответить
География
Разработайте с одноклассниками "Памятку покупателю",в которой поместитесоветы,каксебя рационально вестипри покупке товара.В ней могут следующиеразд...
Ответить